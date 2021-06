Achter alle hulde schuilt bitse concurrentie: hoe prinses Diana haar zonen verenigt én verdeelt

Als ze in 1997 niet tragisch verongelukt was geweest in Parijs, dan had prinses Diana deze week zestig lentes mogen vieren. Om dat extra luister bij te zetten, onthullen haar zonen William en Harry op 1 juli, haar verjaardag, een standbeeld van de prinses van Wales in de tuin van Kensington Palace. Was Diana nog in leven geweest, dan waren haar zonen na de komst van Meghan misschien nooit in de bittere vete verstrikt geraakt die ze nu uitvechten, want zelfs haar nagedachtenis is tegenwoordig een reden voor ruzie. Het verdriet om en de nagedachtenis aan hun moeder die de prinsen ooit zo verenigden, zijn op zich een bron van irritatie geworden. Zo hadden ze de afspraak gemaakt om na de twintigste verjaardag van haar overlijden – in 2017 – niet meer publiekelijk over haar te spreken, maar Harry doet sindsdien niets anders. William zou dan ook vinden dat zijn broer Diana claimt en zich daarom genoodzaakt ziet de wereld er regelmatig aan te herinneren dat ze ook zíjn moeder is.