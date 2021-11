Acht vrijspraken, vijf keer schuldig: vrouwen die zelf plagerige sms'jes stuurden naar Bart De Pauw krijgen ongelijk

Van de dertien vrouwen is er bij vijf van hen reden tot een veroordeling, aldus de rechtbank. Bij de acht anderen is er een vrijspraak, omdat er geen bewijs is of omdat “er wederzijdse (lust)gevoelens waren”. Ook als er een humoristische of plagerige toon was, zag de rechtbank in enkele gevallen geen reden tot veroordeling. “Ze gebruikt in haar antworod emoticons met oogjes in de vorm van hartjes.”