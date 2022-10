Acht BV’s gooien op 26 oktober ‘Alles in de strijd’ tijdens stripact (én jij kan erbij zijn)

Acht bekende (mannelijke) koppen gaan op 26 oktober, na een intense dansopleiding, tijdens een stripact in het Kursaal van Oostende helemaal naakt. De missie van deze durvers? Het taboe doorbreken rond mannenkankers, meer specifiek rond prostaat- en teelbalkanker. Ze hebben allemaal een eigen reden om deze uitdaging aan te gaan en dit thema, dit taboe, onder de aandacht te brengen. De driedelige reeks volgt de mannen tijdens hun danslessen en repetities tot aan hun stripact. Ze worden begeleid door ‘So You Think You Can Dance’-choreograaf Roy Julen. Hij stoomt de mannen klaar in slechts drie maanden tijd.