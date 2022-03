Academy-lid Whoopi Goldberg over Will Smith: “Er hangen grote gevolgen aan zijn actie”

ShowbizzNadat de organisatie achter The Academy Awards aankondigde het incident tussen Will Smith en Chris Rock onder de loep te nemen, heeft Whoopi Goldberg daarop gereageerd in het Amerikaanse programma ‘The View’, waarvan ze mede-presentator is. Goldberg is lid van The Academy en is zodoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nadat Rock een grap had gemaakt over het kale hoofd van Jada Pinkett Smith, liep Will Smith naar het podium en gaf hij de komiek een klap in zijn gezicht.

“Ik ga niet spreken over wat er momenteel intern gaande is bij de Oscars. Ik accepteer de excuses van Will Smith, maar er zitten wel gevolgen aan zijn actie. Grote gevolgen, want niemand is oké met dat wat er gebeurd is. Niemand, niemand, niemand. Wat er nu gaande is, is dat iedereen weer een beetje bij zinnen is en zich afvraagt waardoor dit is gebeurd. Het zou kunnen zijn door een grap die vier jaar geleden door Chris werd gemaakt over Will en Jada, we weten het niet,” aldus Goldberg.

De actrice, zelf Oscarwinnares, ging ook in op het feit dat Smith na het incident tijdens de reclamebreak werd opgevangen door Denzel Washington, Tyler Perry en Bradley Cooper, terwijl het volgens velen juist Rock zou moeten zijn die hulp moest krijgen. “De reden daarvoor is dat niemand meer toegang kreeg tot het podium, er waren mensen achter de schermen die Chris opvingen. En dat Will werd opgevangen door een aantal collega’s is omdat niemand wist hoe hij eraan toe was en of hij misschien nog andere gekke dingen ging uithalen. Hij moest gekalmeerd worden.”

Dat de producenten van de show uiteindelijk besloten Smith niet te verwijderen van het evenement had volgens Goldberg met tijd te maken. “Dan zou je weer zo’n vijftien tot twintig minuten hebben moeten uitleggen waarom er een zwarte man wordt verwijderd, vijf seconden voordat er bepaald wordt of hij zijn Oscar wel of niet krijgt. Ik denk dat producer Will Packer de juiste beslissing heeft gemaakt door door te gaan met de show, om daarna verder te kijken wat er nou precies gebeurd is. Het is niet de eerste keer dat er gekke dingen gebeuren tijdens de uitreiking van de Oscars, maar het is wel voor het eerst dat we iemand een ander persoon hebben zien aanvallen op het podium.”

Chris Rock heeft sinds het incident nog niks van zich laten horen.

