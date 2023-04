AC/DC-zanger Brian Johnson krijgt eigen standbeeld in Namen: “Ik hoop het over enkele weken te bezoeken”

Celebrities“Het is een hele speciale plek voor mij.” Brian Johnson (75), de leadzanger van de rockgroep AC/DC, heeft een eigen standbeeld gekregen in de Waalse stad Namen. Fans kunnen het beeld bewonderen op de Esplanade AC/DC, het plein voor de Expo. De reden? Zijn allereerste optreden bij de Australische groep in 1980, vond op deze locatie plaats.

Op 29 juni 1980 zakte AC/DC af naar de Expo in Namen om hun eerste concert met de nieuwe leadzanger Brian Johnson te spelen. Johnson nam de plaats in van Bon Scott, die op 19 februari 1980 overleed. Het concert was overigens hun eerste optreden van hun wereldtournee die in het teken stond van één van de best verkochte rockalbums ter wereld, ‘Back In Black’. De band speelde die avond maar liefst zeven nummers voor de eerste keer live.

De fans besloten om, veertig jaar later, te gaan aankloppen bij de burgemeester van Namen. Zij hadden opgemerkt dat het concert in Namen in de biografie van AC/DC staat vermeld en waren van mening dat de stad deze bijzondere gelegenheid moet eren. Er werd voorgesteld om een straat of plein naar Johnson of de groep te vernoemen. En zo geschiedde. In 2021 kreeg het plein voor de Expo de naam: Esplanade AC/DC. En vanaf nu pronkt daar dus ook een standbeeld van de zanger.

Brian Johnson reageert

Het nieuws kwam intussen ook de AC/DC-zanger zélf ter oren. Hij reageerde in een video die RTBF in handen kreeg: “Ik wil Namen, en alle donateurs en fans, bedanken. Het is een heel speciale plek voor mij, want het was de eerste keer dat ik zong bij AC/DC”, aldus Brian. “Ik was toen een erg nerveuze jongen. Die herinnering zal me altijd bijblijven. En nu hebben jullie dit beeld gebouwd... Eerlijk gezegd, ik ben het niet waard, maar dank jullie wel! Ik zal nooit vergeten wat jullie voor me hebben gedaan.”

En er is meer goed nieuws. De zanger hoopt het beeld binnenkort met zijn eigen ogen te kunnen bewonderen. “Ik hoop het over zo’n vijf of zes weken te komen bezoeken. Maar echt bedankt hiervoor! En keep on rocking!”

