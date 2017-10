Abonnement Netflix wordt ook in ons land duurder AS

09u50

Bron: ANP 5 EPA Showbizz Netflix gaat voor het eerst in twee jaar de prijzen van bepaalde abonnementen verhogen. Niet alleen in de Verenigde Staten, zoals eerder gemeld, maar o ok in België en andere Europese landen. De prijs van het goedkoopste abonnement blijft wel gelijk, maar de duurste formule (vier schermen + ultra HD) wordt bijvoorbeeld 2 euro duurder, tot 13,99 euro per maand.

In de VS gaat de prijs van een standaardpakket omhoog van 9,99 dollar per maand naar 10,99 dollar, omgerekend van 8,50 naar 9,40 euro. De duurste variant, het premiumpakket, kost straks 13,99 dollar per maand in plaats van 11,99 dollar. Het basispakket blijft 7,99 dollar kosten.

Netflix zou zijn klanten vanaf 19 oktober op de hoogte brengen en in december zouden de prijswijzigingen ingaan. Het is de eerste verandering in prijzen sinds 2014. Beleggers reageerden al positief op het nieuws: het aandeel van Netflix stond bij het sluiten van de beurs ruim 5 procent hoger.

Netflix wil de komende jaren miljarden uittrekken om nieuwe films, documentaires en series te maken. Eigen exclusieve producties moeten voorkomen dat mensen overstappen naar concurrenten als Amazon Video, HBO Now en Hulu.

Netflix heeft 104 miljoen klanten in meer dan 190 landen. Enkele van de bekende reeksen zijn 'House of Cards' en 'Orange is the New Black'.

