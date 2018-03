Abel Muchenje, een van de sterren uit 'Allez Allez Zimbabwe', is dit weekend overleden DBJ

28 maart 2018

14u26

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Dit weekend is Abel Muchenje, een van de sterren uit het VTM-programma 'Allez Allez Zimbabwe', overleden op 33-jarige leeftijd. Hij werd gevonden in zijn flat in het West-Vlaamse Wielsbeke. Dat meldt Het Nieuwsblad.

In het reality-programma 'Allez Allez Zimbabwe' plukte Roger De Vlaeminck letterlijk enkele jongens van de straat in Zimbabwe om er in Vlaanderen veldrijders van te maken. Het programma werd in 2004 een kijkcijferhit, maar de wielercarrières van de jongens draaiden uit op een sisser.

“Wellicht heeft zijn dood met de epilepsieaanvallen te maken die hij al had van in de tijd van het programma", zegt Marianne Boute die hem opving toen hij in België aankwam. "Ze hebben hem toen onderzocht, maar een echt probleem konden ze toen niet aanwijzen. Zelf was hij er heilig van overtuigd dat hij behekst was, door zijn buurvrouw in zijn thuisstad Bulawayo.” Veel zag Marianne Abel niet meer. “Hij was altijd de stilste van dat groepje.”

Koersen deed Abel niet meer, maar de laatste jaren werkte hij als magazijnier bij een kraanbedrijf. Of hij nu teruggevlogen wordt naar Zimbabwe, is nog niet duidelijk. Het is ook geen sinecure om zijn ouders in Zimbabwe te bereiken.