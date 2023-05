Abba houdt mini-reünie tijdens eerste verjaardag hologramshow: "Het tweede jaar is begonnen!”

TV Powervrouw Laura Tesoro verbaast iederéén in ‘Special Forces’: “Maar mijn conditie bleek totaal onvoldoen­de”

Kan Laura Tesoro (26) de zwaarste training ter wereld aan? Daar kunnen we nu volmondig ‘ja’ op antwoorden. Laura scoort veel lof en bewondering om de geweldige verbetenheid die ze in ‘Special Forces: wie durft wint’ tentoonspreidt. “Ik heb altijd al zoiets willen doen”, vertelt de zangeres in ‘Story’. “Maar amai, wat we daar in Marokko hebben meegemaakt... Dat tart alle verbeelding. Bij deze ‘bootcamp werden echt de extremen opgezocht.”