ABBA brengt voor het eerst in hun carrière een kerstsingle uit

TV Stefaan Degand stuurt figuurlijk zijn kat naar ‘De Slimste Mens’ en Bart Cannaerts flatert

Hij had er zich ongetwijfeld veel meer bij voorgesteld, maar een paar écht moeilijke vragen, wat tegenslag en harde concurrentie van de andere spelers hebben Open VLD-voorzitter al bij zijn eerste deelname genekt. Hij zou het, naar eigen zeggen, match per match bekijken, maar dat moest niet. Wegens in de finale naar huis gespeeld door die dekselse Anthony Nti. Lisbeth Imbo deed wat logisch was en leek: winnen. Hou haar volgende week best in de gaten...

