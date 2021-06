Aaron Blommaert te zien in zomerse ‘Familie’-serie: “Vakantiesfeer op de set, maar ook een driedubbele beenbreuk”

showbizzEr wacht Aaron Blommaert (18) een razend drukke zomer vol optredens en opnames - onder meer voor z'n allereerste film. Maar eerst is er nog ‘Het geheim van Raven’, de zomerse ‘Familie’ spin-off die op VTM GO te zien is. “Een echte bioscoopfilm”, omschrijft de acteur het. Tijd dus voor een gesprek over vrouwelijke fans, opnames in de Ardennen en z'n ‘Familie’-collega Charlotte Sieben. “Op haar auditie was ik meteen weg van haar.”