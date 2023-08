Aaron Blommaert schat kansen in bij ‘Zomerhit’: “Winnen? Daar ben ik echt niet mee bezig”

Showbits Bart Kaëll behoort bij de favorieten voor 'Zomerhit': "Ik heb alleen geen zicht op wie stemt. Jongeren? Ouderen?”

Zanger Bart Kaëll (63) scoort in Vlaanderen met zijn oorwurm ‘Wat is jouw geheim?’ en deze keer lijkt hij ook de jongeren mee te krijgen. “Ik ben meer en meer gaan inzetten op TikTok. Ondanks mijn leeftijd probeer ik bij te blijven hé”, vertelt hij aan Jarne. Bart maakt dit jaar ook kans op de ‘Zomerhit’, die hij maar al te graag zou winnen. “Maar ik heb geen zicht op wie er nu eigenlijk stemt. Voornamelijk jongeren of ouderen? Geen idee”, stelt de zanger. Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.