Aaron Blommaert en Gloria Monserez: golden boy van VTM en de slimste van Ketnet zijn een koppel

Willy Sommers houdt het niet droog bij James Cooke

James Cooke (37) maakt er intussen zijn handelsmerk van. Niemand die hij een musical cadeau doet in ‘James De Musical’ houdt het droog. Een jonge traditie die ook Willy Sommers (69) volgt, want de charmezanger kan zijn tranen niet bedwingen wanneer Cooke hem vraagt naar zijn vader en later ook begint over zijn zoon Luka (15).

