Aaron Blommaert deelt blik achter de schermen van eerste single, fans laaiend enthousiast: “De Vlaamse Harry Styles!”

SHOWBIZZ Gordon plotseling verdwenen van Instagram

Het gaat niet goed met Gordon Heuckeroth (54). Twee weken na zijn breuk met de 24 jaar jongere Gavin Rozario is zijn Instagram-account plotseling verdwenen. De kans is groot dat de Nederlandse zanger en presentator een pauze neemt van sociale media, na alle ophef die ontstaan is over zijn verbroken verloving.