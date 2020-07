Aantal toegelaten gasten op evenementen wordt teruggeschroefd TDS

27 juli 2020

16u10 2 Showbizz Door de blijvende toename van het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land vindt momenteel een nieuwe, cruciale Nationale Veiligheidsraad plaats. Daar bleek alvast dat de regels voor de evenementen opnieuw aangepast worden.

Het aantal personen op evenementen wordt voortaan ingeperkt. Aan lokale overheden wordt gevraagd om alle evenementen op hun grondgebied te herbekijken en ze te annuleren indien er een risico is op besmetting. Het gaat volgens de Veiligheidsraad om 100 mensen indoor en 200 mensen buiten. Vandaag is dat met 200 mensen binnen en 400 buiten nog het dubbele. Op evenementen is het dragen van een mondmasker steeds verplicht voor iedereen die ouder is dan 12.

Ook voor de andere bijeenkomsten, zoals uitstappen of ontmoetingen met familie en vrienden, veranderen de regels: die moeten beperkt worden tot maximaal 10 mensen. Een limiet die ook van toepassing is voor recepties en banketten. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor de zomerkampen, stages en de speelpleinwerking. Aan de regels rond de begeleide activiteiten, zoals sporten, werd voorlopig niet geraakt.

