Aangename kennismaking met de vriendin van Thibaut Courtois: als Mishel je 'Mi Amor' noemt op Instagram, is het menens

Showbizz Joost Zweegers viel na ongeluk in zwart gat: “Ik had waanzinni­ge pijn en werd echt depressief”

16 augustus Joost Zweegers (50), beter bekend onder zijn artiestennaam Novastar, verhuisde op zijn vierde van Eindhoven naar Neerpelt. In 1992 nam hij voor de eerste keer deel aan Humo’s Rock Rally met The Sideburns en won in 1996 de wedstrijd met Novastar. Zijn muzikale carrière leest als een sprookje, al heeft de zanger toch met heel wat problemen moeten afrekenen. In De Morgen vertelt Joost over de moeilijkste periode in zijn leven. “Ik heb ooit gedacht: nu is het helemaal voorbij.”