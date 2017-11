Aan plastisch chirurgie verknochte Jocelyn (77) opgepakt na vechtpartij om gebroken bord Maxime Segers

17u59

Bron: AD.nl - TMZ 0 ap Showbizz De Amerikaanse society-figuur Jocelyn Wildenstein (77), die bekend staat om haar extravagante operaties, is samen met haar vriend Lloyd Klein (50) gearresteerd na een vechtpartij in huis. De twee kregen ruzie nadat een bord in de oven brak, waardoor er woorden ontstonden en het koppel elkaar in de haren vloog.

De twee waren vanmiddag druk bezig in de keuken met het voorbereiden van een gerecht, toen ze plots een vreemd geluid vanuit de oven hoorden. Het bleek om een bord te gaan, dat uit het niets was gebroken. Vervolgens zouden de twee elkaar hebben uitgekafferd. Dat bleek nog niet alles, want het eindigde zelfs in een knokpartij.



Volgens TMZ claimt Jocelyn dat 'toyboy' Lloyd haar naar de grond duwde, waardoor ze heftige blauwe plekken in haar nek en op haar arm heeft opgelopen. Lloyd beweert op zijn beurt dat hij een scheur in zijn voorhoofd heeft. Jocelyn zou hem met haar vlijmscherpe nagels hebben verwond.



De twee hebben later het ziekenhuis opgezocht om hun verwondingen te onderzoeken. Daar besloot de politie ze te arresteren op grond van mishandeling.

#morningmood #jocelynwildenstein Een foto die is geplaatst door null (@call_me_joel) op 05 sep 2017 om 08:53 CEST

Ruzie

Het is overigens niet de eerste keer dat het koppel elkaar de tent uitvecht. Vorig jaar zette Jocelyn haar nagels ook al in Lloyd en liep hij zelfs verwondingen op in zijn gezicht door een schaar. Ook werd hij door Jocelyn in zijn buik geschopt en kreeg hij gloeiend hete was over zich heen gegoten.

Vrienden van het kiftende koppel lieten toen al los dat de twee om de haverklap ruziën. "Jocelyns temperament is net zo prominent als haar voorliefde voor plastische chirurgie'', zei een bekende van het stel toen tegen Amerikaanse media.

Poes

De van oorsprong Zwitserse Jocelyn Wildenstein was ooit getrouwd met de schatrijke Franse kunsthandelaar en zakenman Alec Wildenstein (1940-2008). Tijdens hun huwelijk onderging ze schoonheidsoperaties - met een totale waarde van circa 4 miljoen euro - om zoveel mogelijk op een poes te kunnen lijken. Ze deed dat om haar man te behagen die gek was op grote katten. In de slotfase van hun huwelijk betrapte Jocelyn haar man in bed met een 19-jarig Russisch fotomodel. Tijdens die confrontatie bedreigde Alec haar met de dood. Jocelyn liet de doodsbedreiging voor de rechter komen en kreeg na de scheiding in 1999 maar liefst 1,8 miljard euro mee.



'Recordista de plásticas', a socialite #JocelynWildenstein, em rara aparição em público, foi conferir uma exposição em #NovaYork, e mostrou o rosto que a fez ganhar o apelido de 'Mulher-Gato'. Aos 75 anos, estima-se que Jocelyn já gastou mais de 11 milhões de reais com cirurgias! Confira mais fotos e veja como ela era antes das plásticas em QUEM.globo.com. Een foto die is geplaatst door QUEM Acontece (@quemacontece) op 12 okt 2015 om 03:00 CEST

“ Best In Black “ 😎 Een foto die is geplaatst door LLOYD KLEIN (@lloydklein) op 10 okt 2017 om 05:35 CEST