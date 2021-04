Aan de slag als spion bij MI6 of undercover in de VS tijdens de Koude Oorlog: deze spionageseries moet je streamen

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste films, series en docu’s. Ons aanbod van deze week? Spionnen en undercover agents, waaronder Alex Rider op Streamz , The Spy van Sacha Baron Cohen en 24 op Netflix en The Night Manager op Prime.

1. Tiener in MI6 (Streamz)

Wanneer Alex Rider (Otto Farrant) ontdekt dat zijn oom Ian werd vermoord tijdens zijn dienst als spion wil de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 de beloftevolle tiener zelf rekruteren als geheim agent. Het eerste seizoen van deze spionageserie is gebaseerd op ‘Point Blanc’ (2001) uit de gelijknamige boekenreeks van de Britse auteur Anthony Horowitz. In tegenstelling tot de in 2006 geflopte verfilming van ‘Stormbreaker’, met onder meer Ewan McGregor en Damian Lewis, werd deze adaptatie wel lovend onthaald. De opnames voor het tweede seizoen, met het boek ‘Eagle Strike’ als inspiratiebron, gingen intussen al van start. Wat is er zo bijzonder aan Alex Rider? Bekijk het in de eerste aflevering.

2. Spion in de jaren 80 (Prime Video)

Zes seizoenen lang tilde de bejubelde FX-serie ‘The Americans’ het spionagegenre naar ongeziene hoogtes, gedragen door de briljante vertolkingen van hoofdrolspelers Matthew Rys en Keri Russell. Als Mischa en Nadezhda, twee Sovjetspionnen die zich in een Amerikaanse buitenwijk voordoen als het alledaagse koppel Philip en Elizabeth Jennings, infiltreren ze tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog in de jaren 80 met behulp van een karrenvracht aan pruiken en vermommingen in hoofdstad Washington D.C. Een van die zeldzame series die door de jaargangen heen nooit aan kwaliteit heeft ingeboet. Het nagelbijtende slotseizoen werd dan ook passend bekroond met een Golden Globe voor beste dramaserie.

‘The Americans’ (2013-2018) - Prime Video

3. Borat-acteur in de huid van Mossad-agent (Netflix)

Wie dacht dat Sacha Baron Cohen alleen maar op de lachspieren kon werken met zijn knotsgekke alter ego’s Ali G, Borat en Brüno, kreeg de voorbije jaren meermaals lik op stuk. Vóór zijn recente Oscarnominatie voor zijn bijrol in ‘The Trial of the Chicago 7’ imponeerde Cohen in 2019 al in de zesdelige miniserie ‘The Spy’, gebaseerd op het leven van zijn naamgenoot en legendarisch topspion Eli Cohen (1924-1965). Als agent van de Israëlische geheime dienst Mossad infiltreerde Cohen in de jaren 60 in de Syrische high society én regeringskring. Mede dankzij zijn werk veroverde Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) de Golanhoogten op Syrië.

‘The Spy’ (2019) – Netflix

4. Spionagethriller van John Le Carré (Prime Video)

In 2016 goten BBC One en AMC spionageroman ‘The Night Manager’ (1993), geschreven door de in december overleden oud-spion en topauteur John le Carré, in deze intelligente miniserie. Hotelmanager Jonathan Pine (Tom Hiddleston, bekend als Loki uit het Marvel-universum) wordt daarin gerekruteerd door Angela Burr (Olivia Colman) om te infiltreren in de intieme kring van de Britse wapenhandelaar Richard Roper (Hugh Laurie). Ronduit zinderend van de eerste tot de laatste minuut, en dat zonder spectaculaire actiescènes of stunts. Hiddleston, Laurie en Colman wonnen elk een Golden Globe voor hun prestatie.

‘The Night Manager’ (2016) - Prime Video

5. Racen tegen de klok (Netflix)

Sinds vorige zomer staan alle acht seizoenen van de historische Amerikaanse serie ‘24’ én vervolgreeks ’24: Live Another Day’ – ook wel beschouwd als het negende seizoen - op Netflix. Kiefer Sutherland speelt de rol van zijn leven als antiterreuragent Jack Bauer, die de ene na de andere race tegen de klok uitvecht om de VS en bij uitbreiding de wereld te behoeden van terreuraanslagen en -complotten. Nood breekt daarbij wet, en dus kijkt Bauer niet op een foltertechniek meer of minder. Gevoelige kijkers zijn bij deze gewaarschuwd.

‘24’ (2001-2014) – Netflix

