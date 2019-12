Aagje Vanwalleghem wil haar kinderen wapenen voor de toekomst: “Dat ze weten wat er moet gebeuren als ik sterf” KDL

10 december 2019

11u59

Bron: Radio 2 1 Showbizz Voormalig turnster Aagje Vanwalleghem (32) werd geboren in Brazilië, maar wanneer ze amper vier maanden oud is, wordt ze geadopteerd en komt ze naar België. Haar adoptiemoeder was altijd erg open over de adoptie en maakte ook een geboorteboek voor Aagje waarin foto’s en verhalen staan van mensen die de eerste maanden voor haar gezorgd hebben. Aagje maakt ondertussen zelf levensboeken voor haar kinderen, maar ze wil hen ook voorbereiden op haar dood.

“Als adoptiekind is die transparantie volgens mij heel belangrijk. Mijn adoptiemama heeft een geboorteboekje voor me gemaakt over de eerste maanden van mijn leven en haar reis naar Brazilië toen ze me is gaan halen. Met foto’s en verhalen van de mensen die de eerste maanden voor me gezorgd hebben. Op die manier heeft ze me mijn levensverhaal gegeven. Achteraf gezien is dat, samen met de reis die ze met me maakte naar mijn familie toen ik negen was, erg belangrijk geweest. Ik heb nooit problemen gehad met bodemloosheid. Gelukkig!”, vertelt Aagje aan Christel Van Dyck in de het Radio 2-programma ‘De Rotonde’. Aagje raakte duidelijk geïnspireerd door het initiatief van haar mama en werkt ondertussen zelf, samen met haar man Denis, aan boekjes voor hun kinderen Noa (6) en Nael (2). “We maken heel veel foto’s, die we op de computer bewaren. En we maken regelmatig een backup, voor mocht er iets gebeuren met de computer. Daar is ook over nagedacht. Daarmee maken we om de twee jaar een groeiboek dat we aan hen zullen geven wanneer ze 18 jaar worden. Dan hebben ze een soort ‘levensboek’ tot ze volwassen zijn.”

De dood

Christel had het met Aagje ook nog over de dood. De voormalig turnster is vooral bezorgd over wat er met haar kinderen moet gebeuren wanneer zij ooit komt te overlijden. “Ik heb graag alles onder controle, maar dat gaat niet als ik er niet meer ben. Gelukkig hebben we een hechte vriendenkring en hebben ze elkaar. Toch ben ik van plan, als de kindjes iets ouder zijn, om eentoekomstplan te bespreken. Wat als we er niet meer zouden zijn? Het ergste zou ik vinden dat ze niet weten wat doen als ze problemen tegenkomen. Dus ik wil met hen bespreken wat ze kunnen doen en bij wie ze terechtkunnen. Een soort roadmap, ik zou dat gerust kunnen opstellen”, lacht Aagje.