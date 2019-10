Aagje Vanwalleghem toont nog één keer haar turnkunsten op Antwerps festival MVO

22 oktober 2019

17u58 0 Showbizz Donderdag 31 oktober 2019 kan je in de Antwerpse Waagnatie terecht voor de tweede editie van Cocô Locô, het grootste Halloweenfestival van België. Naast de optredens en de muziek van onder andere Olga Leyers, Vunzige Deuntjes Soundsystem, DJ Licious en DJ F.R.A.N.K versus DJ Ward, wordt het vooral ook uitkijken naar de éénmalige doortocht van voormalig turnster en kampioene Aagje Vanwalleghem.

De West-Vlaamse, die volgende week 32 wordt, werkt mee aan ‘de Cirque du Soleil van Halloween’. De zesvoudig Belgisch kampioene turnen, die op het EK in 2005 de eerste Europese medaille behaalde in de Belgische turngeschiedenis, liet zich overhalen om nog één keer wat turnmoves te laten zien.

“Ik heb foto’s en beelden gezien van de vorige editie, en die waren zo uitnodigend dat ik met veel plezier meewerk aan dit festival. Samen met de choreograaf werken we iets bijzonders uit dat past in de mysterieuze sfeer van Halloween. Ik heb er alvast enorm veel zin in!”, aldus Aagje. “Ik maak geen comeback”, verduidelijkt ze. “Dat is niet aan de orde.” Ze is immers met heel wat andere dingen bezig. “Na mijn topsportcarrière heb ik heel wat turntalenten begeleid. In 2012 deed ik inderdaad mee aan ‘Expeditie Robinson’ én 3 jaar geleden bracht ik mijn boek ‘Veerkracht’ uit. Momenteel combineer ik mijn job als projectmanager bij het testing- en coaching bedrijf Energy Lab, en keynote speaker in diverse bedrijven, met mijn gezin.”

Tickets voor de tweede editie van Cocô Locô bestel je op www.cocoloco-festival.be.