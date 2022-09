A$AP Rocky verontschuldigt zich bij fans nadat hij 45 minuten te laat kwam op eigen optreden

Celebrities Van zingen in lederhosen op Oktober­fest naar karaoke op een eiland: Ed Sheeran bouwt feestje op Ibiza

Zondag stond Ed Sheeran (31) nog in lederhosen te zingen op Oktoberfest in Frankfurt, en gisteren bouwde hij al een feestje op Ibiza. De zanger verraste er de feestgangers in de Wayne Linekers-club. Hij maakte er een heuse karaoke van, met enkele hits van Backstreet Boys en het nummer ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond. Al moest hij voor dat laatste liedje wel even piepen op zijn smartphone om zich de tekst te kunnen herinneren.

12:42