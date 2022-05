A$AP Rocky over vaderschap: “Ik keek naar ‘Teletubbies’ en ‘Peppa Pig’ om me voor te bereiden”

CelebritiesEnkele weken geleden verwelkomden Rihanna (34) en A$AP Rocky (33) hun eerste kindje samen, een zoontje wiens naam nog geheim is. In een nieuw interview met ‘Dazed and Confused’ vertelt de rapper over z'n relatie met Rihanna en het vaderschap.

Een kind krijgen, het doet een mens nadenken over het leven. Zo ook bij rapper A$AP Rocky, die duidelijk voor ogen heeft wat hij z'n kinderen wil meegeven. “Ik zal hen er altijd aan herinneren om hun verbeelding niet te verliezen”, vertelt hij in ‘Dazed and Confused’. “Ook wanneer ze volwassen zijn, wat er ook gebeurt. Ik houd zelf heel erg van het kijken naar cartoons. Ik heb zo naar ‘Teletubbies', ‘Blue’s Clues’, ‘Yo Gabba Gabba’, ‘Peppa Pig' en ‘Baby Shark’ gekeken. Ik hoop ook erg ruimdenkende kinderen op te voeden. Geen mensen die discrimineren. Ik probeer er geen heilige van te maken, maar realistisch gezien wil ik gewoon een cool kind met coole ouders. Dingen als diversiteit en veelzijdigheid zijn erg belangrijk, en die zullen zeker ingevoerd worden in ons huishouden.”

Natuurlijk

Dat hij nu een kind heeft met z'n grote liefde Rihanna, is een droom die uitkomt voor de rapper. “Ik denk graag dat het in de sterren stond geschreven”, zegt hij over hun relatie en hun gedeelde liefde voor mode. Denk maar aan hoe ze in matchende donsdekens op de rode loper van het Met Gala verschenen, of hoe ze met blote buik in de sneeuw hun zwangerschap bekend maakten. “Ik denk dat het gewoon natuurlijk gaat. We zien er gewoon op natuurlijke wijze goed uit samen. Weet je, het zou veel werk vragen om ons te dwingen om te matchen voor we het huis verlaten. Soms matchen we van kop tot teen of dragen we dezelfde kleren. Als ik een shirt koop dat zij leuk vindt, dan kan ik ervan uitgaan dat ze het zal stelen. Maar dan moet ik het gewoon terug inpikken ...”

Friend zone

Rihanna en A$AP Rocky kennen elkaar al jaren, maar de vonk sloeg pas zo'n twee jaar geleden over. “Mensen komen niet zo makkelijk uit de ‘friend zone’”, vertelde Rihanna daarover. “En het heeft een hele tijd geduurd voor ik achter me kon laten hoe goed ik hem kende en hoe goed hij me kende, want we weten ook in hoeveel problemen we elkaar kunnen brengen. Ik houd van de eenvoudige dingen, maar ook van de grote avonturen. Ik heb het gevoel dat ik elk deel van m’n leven aankan aan zijn zijde.” Ze vervolgde: “Waar ik het meest van hou? De transparantie: over hoe we ons voelen, wat onze doelen zijn, wat onze angsten en onzekerheden zijn. De kwetsbaarheid om te kunnen zeggen wat je voor de andere voelt.”

