91-jarige Amerikaanse 'Band of Brothers'-veteraan overleden ib

05u20

Bron: Belga 0 AP Don Malarkey, hier op een foto uit 2005, is op 96-jarige leeftijd overleden. Showbizz De Amerikaanse oorlogsveteraan Donald Malarkey is zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden. Malarkey maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Easy Company, de eenheid waarop later de HBO-serie "Band of Brothers" werd gebaseerd. Dat schrijft The Guardian.

Malarkey kreeg voor zijn deelname aan de bevrijding van Europa een "Bronze Star". Hij landde op D-Day in het bezette Frankrijk en vocht daarnaast ook in België en Nederland. In 2009 kreeg hij hiervoor de "Legion d'Honneur", de hoogste Franse onderscheiding.





WWII Paratrooper Donald Malarkey, portrayed in the HBO series Band of Brothers, has died https://t.co/UMjG6pJPzg pic.twitter.com/YJ7lUscjHx — The Daily Signal (@DailySignal) 1 oktober 2017

De Easy Company waar Malarkey deel van uitmaakte vormde de basis voor het boek 'Band of Brothers' van Stephen Ambrose dat in 2001 werd verfilmd door Tom Hanks en Steven Spielberg tot de gelijknamige HBO-serie.