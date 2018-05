9-jarige rapster doet zich voor als 'rijkste kind van de eeuw', maar wordt op pijnlijke wijze ontmaskerd TDS

22 mei 2018

18u04

Bron: Eigen berichtgeving 2 Showbizz Doet de naam Lil Tay een belletje rinkelen? Bij velen alvast wel. Het negenjarige meisje vergaarde op een paar maanden tijd zo'n 2 miljoen volgers op Instagram. Haar troeven: ze zwaait met pakken dollarbriefjes, pronkt in peperdure wagens en poseert in riante villa's. Maar niets is wat het lijkt.

Sterren op de sociale media worden extravaganter én jonger. Zoals Lil Tay, een negenjarige rapster die in geen tijd viraal ging in Amerika. Het meisje geeft zich uit voor selfmade miljoinair en schept er plezier in te pronken met haar rijkdom en haar volgers uit te schelden "Ik ben nog maar negen en al miljonair", stoeft Lil Tay op Instagram. "Zwijg voor ik je een mep verkoop, b*tch!" Of ook: "Deze auto heeft 200.000 dollar gekost. Ik heb nog geen rijbewijs, maar toch rijd ik met deze sportwagen, b*tch."

Ook designerkledij en mooie huizen kan het zangeresje wel appreciëren. Ze heeft naar zeggen al vijf eigendommen op haar naam staan, en draagt steevast designerlabels als Gucci of Louis Vuitton.

In één van haar filmpjes op Instagram draagt ze een gouden ketting waarvoor ze naar eigen zeggen 350.000 dollar neertelde. "Jullie hebben zo'n ketting nog nooit gezien", gaat Lil Tay te keer. En in een andere clip: "Ik ben rijker jullie haters allemaal samen. Mijn toilet kost meer dan jullie huurgeld. Alles is hier duurder dan jij kan betalen".

Hoe het meisje aan zoveel geld komt? "Op mijn zesde was ik platzak en leefde ik in Atlanta. Op een dag werd ik wakker en zei ik tegen mezelf: "Ik ga nooit meer blut zijn." Ik ben opgestaan, ben hard beginnen werken en nu leven we in de Hollywood Hills", zegt ze zelf. Wat ze precies bedoelt met "werken', is niet duidelijk.

"Een schande!"

Zoveel uiterlijk vertoon lokt ook haatreacties uit. Op elke foto die ze post regent het duizenden commentaren. "Al wat jij doet is opscheppen met je rijkdom. Ben je niet beschaamd? Ik denk niet dat je familie en ouders hier trots op kunnen zijn." En: "Je doet zo stom en onbeschoft. Wat is hier in godsnaam de zin van? Denk toch aan je toekomst, je bent nog maar een kind." Of ook: "Je succes zal snel voorbij zijn als je je volgers zo blijft behandelen. Je hebt alles aan hen te danken. Op een dag ga ja terugkijken naar al je filmpjes en denken: "Jezus, wat heb ik gedaan." Je maakt mensen die moeten leven van een normaal loon belachelijk. Een schande is het!"

Opgezet spel

Niemand weet wie Lil Tay echt is. Haar naam geeft ze niet prijs, en ook haar woonplaats is onbekend. Maar dat er iets niet klopt, is duidelijk. Lil Tay ís helemaal niet rijk. Haar hele luxeleventje is op een lepe manier in scène gezet, ontdekte een Amerikaanse nieuwssite.

De moeder van Lil Tay werkt bij een immomakelaar in Vancouver. Het meisje gebruikte haar sleutels om binnen te dringen in exclusieve woningen en er filmpjes op te nemen. De Jaguar, Ferrari en Bentley zijn uiteraard ook niet van haar. Eén van de wagens is van de baas van haar moeder. Lil Tay mocht er eventjes gaan inzitten voor een foto... Toen het bedrog uitkwam, werd Lil Tays moeder Angela meteen ontslagen. "In onze sector is er geen plaats voor dat soort gedrag", aldus haar ex-baas.

Moeder Angela ligt er niet van wakker. Meer zelfs: zij is Lil Tays 'manager' en zou het hele bedrog op poten hebben gezet. Alles voor de faam en het geld, maar tegen welke prijs?

