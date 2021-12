88 vermeende minnaars en seks met de ‘headless man’: het verhaal van ‘Dirty Duchess' Margaret Campbell

“Ik was rijk en ik zag er goed uit. Als jonge vrouw werd ik constant gefotografeerd, werd er over me geschreven en werd ik bewonderd en vereerd. Ik was voorbestemd om de top te behalen”, schreef Margaret, de hertogin van Argyll, in 1975 in haar memoires. “Ik was een hertogin en de meesteres van een historisch kasteel. Mijn dochter was met een hertog getrouwd. Het leven was blijkbaar rozengeur en maneschijn.”