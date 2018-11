84-jarige Japanner blijkt al 70 jaar verloren Disneycartoon ‘Oswald’ in bezit te hebben kv

15 november 2018

23u50

Bron: BBC, The Telegraph 0 Showbizz Een van de vroegste films van Walt Disney is ontdekt in Japan. Een animehistoricus had de cartoon al 70 jaar in zijn bezit toen hij recent ontdekte dat het een van de zeven vermiste Disneyfilms betrof. Centraal in het twee minuten durende filmpje staat Oswald the Lucky Rabbit (Oswald het Gelukskonijn), een voorloper van Mickey Mouse.

De 84-jarige Yasushi Watanabe - een levenslange fan van Disney - kocht het filmpje als tiener in een speelgoedwinkel voor amper 500 yen (aan de huidige wisselkoers zo’n 3,89 euro).

De cartoon op 16 millimeter-film getiteld ‘Neck & Neck’ verscheen oorspronkelijk in de VS, maar enkele exemplaren belandden in Japan met de titel Mickey Manga Spide (Japans voor Mickey Cartoon Speedy). In het filmpje worden Oswald en zijn vriendinnetje in hun auto achterna gezeten door een politieman (een hond) op een motorfiets.

Boek

Watanabe besefte pas hoe belangrijk dat filmpje was toen hij het in 2017 verschenen boek ‘Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons’ van de hand van Disney-animator David Bossert las.

Het Walt Disney Archive heeft ondertussen bevestigd dat het inderdaad gaat om een van de vermiste Oswald-films en is erg verheugd over de ontdekking. David Bossert wil de cartoon nu vertonen op een evenement voor animatiestudenten in Los Angeles.

Voorloper van Mickey Mouse

Walt Disney en Ub Iwerks creëerden Oswald in 1927. Het was het eerste figuurtje van de Disney Studios dat zijn eigen reeks kreeg. In totaal werden er 27 Oswald-cartoons gemaakt, maar het konijn kwam centraal te staan in een dispuut over intellectuele eigendom en in 1928 verwierf Universal Studios de rechten voor het personage.

Disney creëerde vervolgens een nieuw figuurtje dat uiteindelijk bekend zou worden als Mickey Mouse. In 2006 kocht Disney-CEO Bob Iger de rechten voor Oswald terug.

In 2015 werd nog een ander verloren Oswald-filmpje aangetroffen in het archieven van de British Film Academy (BFI).