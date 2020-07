8 vragen aan Miss België Celine Van Ouytsel: “Met een ‘knappe kop’ waar weinig in zit, ben je niet veel in het leven” Christophe D'Huysser

03 juli 2020

09u00

Bron: Story 2 Showbizz Al bijna een half jaar mag Celine Van Ouytsel (23) zich de mooiste van ons land noemen. Haar nuchterheid dankt ze aan haar moeder, haar positivisme aan haar oma, van wie ze tijdens de lockdown wel afscheid moest nemen...

1. Wat is volgens jou het grootste cliché dat over een Miss bestaat?

Dat ze niet erg slim is. Maar met een ‘knappe kop’ waar weinig in zit, ben je niet veel in het leven. Daarom vind ik het zo belangrijk dat ik mijn masterdiploma Rechten al heb behaald. Geen betere manier om dat vooroordeel te weerleggen, denk ik. Hoewel je je eigenlijk niet moet bewijzen tegenover mensen die zo denken. The joke is on them.

2. Wat is het gênantste dat je ooit hebt meegemaakt?

Mijn val tijdens de finale van Miss België. Maar eerlijk: ik vond het zelf ook hilárisch. Vooral met die beha die plots opdook en waarvan de eigenaar nog steeds onbekend is. Pas op: op dat moment dacht ik wel dat mijn kans verkeken was en ging er een schok door me heen.

3. Welke mannelijke BV vind je ontzettend knap?

Een celebrity-crush heb ik niet, maar Viktor Verhulst vind ik wel een knappe jongen, vooral omdat hij heel nuchter overkomt. Knappe mannen met een groot ego dalen immers pijlsnel in mijn achting.

4. Aan welk voorwerp ben je enorm gehecht?

Tijdens mijn studententijd had ik een geluksonderbroek. Ik droeg die voor ieder examen. In volle examenperiode waste mijn mama er dus op los, want ik kon niet naar een examen vertrekken zonder die broek. Dat bijgeloof projecteer ik nu op mijn Miss-lint. Dat voelt een beetje aan als een tweede huid. Als ik dat zou verliezen zou ik dat heel erg vinden! Ook al is er een reservelint.

5. Heb je een verborgen talent?

Van kleins af aan schrijf ik graag. Gedichten, verhalen... Voor mijn personal act bij Miss Antwerpen had ik een gedicht geschreven in de vorm van een pleidooi over vrouwenrechten en ik heb er ook een gedeeld over de coronacrisis. Om mensen troost te bieden.

6. Onlangs moest je afscheid nemen van je oma. Heb je het verdriet al een plek kunnen geven?

Ik denk dat het besef er pas echt zal komen als ik na deze crisis het woonzorgcentrum bezoek en haar er niet meer zie... Ik mis haar enorm. Maar net zoals mijn oma, blijf ik positief in het leven staan. Voor haar.

7. Wat is de belangrijkste levensles die je van je mama hebt meegekregen?

Om altijd met beide voeten op de grond te blijven staan en hard te werken voor wat je wilt . Dat doe ik ook. Zowel voor mijn diploma als mijn titel van Miss België heb ik keihard moeten knokken, maar het is me gelukt. Na die overwinning ben ik niet gaan zweven, zo zit ik niet in elkaar. Mama en ik hebben trouwens een heel goede band. We doen veel samen en we delen dezelfde interesses.

8. Welk beroep zou je graag voor één dag uitoefenen?

Dat van actrice, of tv-presentatrice! Normaal zat ik nu in L.A. voor een gastrolletje in Mooi en Meedogenloos, maar door de crisis staat dat plan on hold. Hopelijk krijg ik nog andere kansen in de media.