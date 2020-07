8 vragen aan Marcel Vanthilt Christophe D’Huysser

17 juli 2020

09u00

Bron: Story 2 Showbizz Geen langgerekte zomervakantie voor Marcel Vanthilt (62). Naast zijn festivalprogramma op radiozender Willy presenteert hij een online talkshow voor de stad Oostende. “Daar hangt iets heel inspirerends in de lucht.”

Wat is je meest bijzondere festivalherinnering?

“Dan moeten we naar het Seaside Festival in De Panne in 1985. Ik was presentator van dienst en er waren zo’n 17.000 toeschouwers. Eén band kwam niet opdagen en dus mocht mijn eigen groep Arbeid Adelt! optreden. Onaangekondigd. We speelden de boel plat, de wei stond op zijn kop. Achteraf waren er interviews met de Belgische, Nederlandse en Franse pers: we waren op slag beroemd... Maar ‘s anderdaags traden we weer op voor 150 man in een sporthal in Arendonk. Gedaan met de roem!”

Wat kies je: festivalnachten in een tent of mag het iets meer zijn?

“Ik ga naar huis of naar een viersterrenhotel. Ik wil een degelijk bed en een douche met regenkop en lekker ruikende zeepjes. En ‘s ochtends een gezond ontbijt met veel fruit en havermout.”

Wat zit er altijd in je vakantiekoffer?

“Proper ondergoed, propere sokken, tandpasta, flosborsteltjes en minstens twee of drie boeken. En liefst ook reserveschoenen – voor als ik in zee ben gesukkeld met mijn schoenen aan.”

Wat doet de zee met jou?

“Er hangt iets in de lucht in Oostende, die zit boordevol inspiratie. Als ik er kom, heb ik meteen zin om een goed boek te lezen of zelf te schrijven, muziek te maken of te schilderen. Oostendenaren zijn breed van geest en surrealistisch, dat werkt inspirerend.”

Hoe zou je jezelf omschrijven?

“Ongeduldig, half doof, koppig, humeurig, zwartgallig,... Maar ook: zéér positief, altijd blij met niks, zéér empathisch, steeds zin om te zoenen en zéér belezen!”

Wat mogen ze van jou snel uitvinden?

“Een smartphone waarvan ik bepaal wat die allemaal kan. En dat is liefst zo weinig mogelijk, eigenlijk. Dat toestel vervangt dan de huidige smartphone die voortdurend aan het updaten is, je continu van alles tracht te vertellen en het altijd beter weet. Vreselijke ettertjes van toestellen zijn het.”

Je presenteert een talkshow voor Oostende. Wat is jouw band met die stad?

“Ik kom al vijftig jaar in Oostende! Eerst met mijn ouders, al tijdens de jaren 60, in het vakantiehome van de vakbond. Daarna ben ik zelf blijven gaan en ontmoette ik er te gekke muzikanten zoals Willy Willy, Frank Dubbe en Arno Hintjens. Tegenwoordig ga ik ernaartoe met mijn twee zonen, en ook die vinden het een toffe plek.”

Wat zou je nooit durven?

“Uit een vliegtuig springen. Met of zonder parachute, maakt niet uit. Ik hou helemaal niet van al die krachtpatserij. Je zal me dus zeker nooit zien in programma’s als ‘De Container Cup’ of in een uitdaging met Saartje Vandendriessche. Sorry, Saartje!”

‘Rock Willy’ met Marcel Vanthilt is van maandag tot donderdag te horen tussen 16 en 17 uur op radiozender Willy. De talkshow ‘Hotel Marcel’ is elke maandag te zien op de Facebook- en Instagrampagina van Visit Oostende.