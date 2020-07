8 vragen aan Daalman, singer-songwriter en lief van Isabelle A: “Als we samen zingen, komt de inspiratie als vanzelf” Christophe D’Huysser

23 juli 2020

11u00

Bron: Story 0 Showbizz Daalman (43) is niet alleen het lief van Isabelle A (45), maar ook een singer-songwriter die al jaren de gevoelige snaar van zijn publiek weet te raken. Zelf raakt hij snel ontroerd, zeker als het over zijn drie zonen gaat. Dat vertelt hij in ‘Story’.

Je nieuwe single ‘Niemand’ gaat over een man en zijn muze. Is je vriendin Isabelle de jouwe?

Daalman: “Zeker en vast. Als we samen zingen en muziek maken, komt de inspiratie als vanzelf. Zij kijkt naar mij op en ik naar haar. Isabelle is ontzettend goed in wat ze doet en heeft ondanks haar bekendheid geen kapsones.”

Je mag één ding aan je lichaam veranderen: wat kies je?

“Ik heb eigenlijk wel vrede met hoe ik eruitzie. Hoewel ik toch eens zou moeten beginnen joggen om die coronakilootjes weg te krijgen. Tijdens de lockdown hebben Isabelle en ik vaak muziek gemaakt, en daar hoorden ook hapjes en een glaasje wijn bij. Dus misschien is het juiste antwoord hier: mijn conditie.” (lacht)

Wat maakt van jou de perfecte partner?

“Je bent maar perfect voor iemand als die persoon je mét je foutjes accepteert. Als je elkaar begrijpt en op dezelfde golflengte zit, is de liefde niet zo moeilijk. Ik maak me niet snel druk, ben eerder een optimist en probeer op tijd te relativeren. Ik denk wel dat Isabelle dat apprecieert.”

Hoe ziet jouw ideale vakantiedag eruit?

“Relaxen met een inspirerend boekje in de zon bij het zwembad of op een afgelegen strand. Beetje loungemuziek op de achtergrond... en doe er ook maar een gin-tonic bij, alsjeblieft.”

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

“Dat zal met Vaderdag geweest zijn, toen ik de knutselwerkjes kreeg van mijn zonen Warre, Franz en Jerom. Zo leuk dat ik voor hen de beste papa mag zijn... Ik raak trouwens nogal snel ontroerd, een opmerkelijk familietrekje.”

Welk beroep zou je graag voor één dag uitoefenen?

“Het lijkt me leuk om chirurg te zijn. Vol zelfvertrouwen en met vaste hand opereren en levens redden. Toch fantastisch wat de mensen in de zorg doen voor hun medemens. Petje af!”

Wat mogen je kinderen later nooit doen dat jij wel hebt gedaan?

“Eigenlijk ben ik niet zo’n strenge papa. We zijn allemaal jong geweest, dat probeer ik niet te vergeten. Maar ik ga er zeker op toezien dat mijn boys het later in het uitgaansleven wat voorzichtiger aan doen dan hun vader.”

Wat is je ultieme guilty pleasure?

“Mijn moeder zette vroeger bij het ontbijt steevast een pan spek op tafel. Ik sopte dan een bruine boterham in het bakvet, smeerde er Nutella op en gooide er nog een stukje spek tussen. Van kleins af vond ik dat een zalige combinatie. Isabelle keek wel verbaasd toen ze mij dat voor het eerst zag doen.” (lacht)

Lees ook:

Voor haar blaast hij zijn huwelijk op: Isabelle A geniet van nieuwe liefde met zanger Daalman (+)

Isabelle A is nog steeds dolverliefd: “Eerste relatietest met glans doorstaan” (+)

Isabelle A is verliefd op haar duetpartner: “Tijdens de clipopnames in Parijs sloeg de vonk over”