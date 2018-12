8.000 lopers zamelen bijna 100.000 euro in tijdens warmathon in Leuven DBJ

19 december 2018

21u58 0 Showbizz Woensdag werd de tweede Warmathon gelopen aan het Universitair Sportcentrum en door het Arenbergkasteel in Leuven. In totaal liepen 7977 sportievelingen maar liefst 95 287,11 euro bij elkaar. Onder meer Koen Geens, Goedele Wachters en Dina Tersago verschenen aan de start.

Een bijzonder verhaal was dat van Maja Franssens (8 jaar). Zij loopt dit jaar voor de tweede keer de Warmathon. Ze doet dit ten voordele van vzw Pinocchio en vzw Help Brandwonden Kids. Ze wil kinderen met brandwonden steunen omdat haar zusje, Nina, in 2014 zelf zwaar verbrand raakte. De dokters moesten het vel van haar benen halen om de wonden op haar hoofd en armen te dichten. Ze heeft daardoor nog steeds littekens. Nina lag drie weken in het ziekenhuis, ze kon wel stappen maar moest speciale pakjes dragen om de wonden kleiner te maken. Ondertussen is ze gelukkig al veel beter. Maja leefde intens mee met haar zus en wil daarom iets terug doen. Ze wil nu ook andere kinderen met brandwonden helpen door samen met haar papa Steven een toertje te lopen.

Vanaf dit jaar kan iedereen zijn zelfgekozen goed doel nog een extra duwtje in de rug geven door de bijdrage te verhogen. De basisinschrijving voor de Warmathon kost 15 euro. Wie extra gemotiveerd is kan bij de inschrijving nog een vrij bedrag naar keuze toevoegen dat rechtstreeks naar een zelfgekozen goed doel gaat. In totaal liepen zo alle deelnemers van de Warmathon in Leuven voor hun zelfgekozen vzw 95 287,11 euro bij elkaar.

De Warmathon reist de komende dagen nog door naar Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Alle edities zijn intussen volzet.