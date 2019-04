75.000 euro aan geschenken: Gwyneth Paltrow uitgelachen om 'cadeautips' voor moederdag TDS

19 april 2019

10u54

Bron: GOOP 1 Showbizz Moederdag komt steeds dichterbij, en dus stelt Gwyneth Paltrow (46) op haar eigen lifestylesite Goop een jaarlijkse lijst van geschenktips op. Maar de verzameling van aanbevelingen stond amper online, of ze werd al genadeloos de grond in geboord. Vooral de totaalprijs van ruim 75.000 euro doet veel wenkbrauwen fronsen. “Ja, zo toon je wel héél duidelijk dat je je moeder graag ziet. Compleet absurd”, klinkt de kritiek.

Gwyneth Paltrow leeft van de bizarre (en volgens velen bedenkelijke) adviezen. De actrice brengt sinds 2008 een wekelijkse e-nieuwsbrief uit genaamd Goop, waarin ze onder andere schrijft over mode, accessoires, kunst en cultuur. Haar merk kwam al meerdere malen in opspraak, onder andere omdat ze op haar lifestylewebsite soms bizarre tot ronduit gevaarlijke tips geeft. Zo promootte ze al natuurlijke glijmiddelen, jadestenen voor je vagina, een zeepje van 22 euro tegen psoriasis en raadde ze aan je bh te verbranden om een relatiebreuk te verwerken.

Ook dit keer worden de wenkbrauwen gefronst. Want de geschenken die Paltrow aanbeveelt voor Moederdag, tarten volgens haar klanten alle verbeelding. Op de lijst staan onder meer een pyjama van 510 euro, een Hermes-handtas van bijna 14.000 euro, een ring van 1.900 euro en een gouden ketting van 4.800 euro. Ook een reisje naar Sicilië beveelt Paltrow warm aan: een uitje dat je net geen 4.000 euro kost voor 4 nachten, vliegtickets niet inbegrepen. Toch liever gewoon een etentje? De actrice heeft ook hiervoor een suggestie: voor ‘amper’ 760 euro kan je met z’n tweetjes gaan tafelen in een restaurant in New York.

Een greep uit de absurde cadeautips van Paltrow: