75.000 dollar per nacht en honderden rozen: details babyshower Meghan raken bekend Redactie

20 februari 2019

19u01

Bron: Ad.nl 0 Showbizz Alle ogen waren gisteren gericht op vijfsterrenhotel The Mark Hotel in de New Yorkse Upper East Side toen hertogin Meghan Markle (37) zich daar meldde voor haar babyshower. Vandaag duiken Amerikaanse en Britse media massaal op de details. Meest opvallend: de bloemen die bij het hotel werden afgeleverd.

Meghans styliste Jessica Mulroney en haar goede vriendin Abigail Spencer - die met Meghan in de advocatenserie Suits speelde - lukte het niet de locatie van de babyshower geheim te houden. Meghan kwam vrijdag aan in New York en werd de volgende dag met een kop thee en macarons gespot bij een Parijse theesalon. Al snel kwam het nieuws naar buiten dat haar babyshower dinsdag zou plaatsvinden.

Voor het feestje werd een handjevol intimi uitgenodigd, een mooie gelegenheid voor Meghan om met haar Amerikaanse vriendinnen bij te praten. Het was voor de voormalig Hollywoodster de eerste keer dat ze terug was in haar geliefde New York sinds ze in mei met prins Harry trouwde.

Nadat de van top tot teen in het zwart gehulde Meghan zich door een legertje fotografen had heen gewerkt, werd ze ontvangen in het penthouse van het hotel, die twee verdiepingen met maar liefst zes badkamers beslaat. Voor de kersverse royal werden kosten noch moeite bespaard. De weelderige kamer biedt uitzicht over Central Park en zou naar verluidt 75.000 dollar per nacht kosten.

Honderden rozen

Hoewel de gastenlijst strikt geheim bleef, zouden volgens Amerikaanse media Amal Clooney, designer Misha Nonoo en Serena Williams naar het feestje zijn gekomen. Opvallend was dat gisteren honderden roze rozen, een oranjeboompje en oranje en gele tulpen bij The Mark werden afgeleverd. Volgens het hotel zijn ze onderdeel van de decoratie en hebben de zachte kleuren, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat Harry en Meghan een meisje verwachten, niets met de babyshower te maken.

Aankomend weekend staat een nieuw reisje op de planning als de prins en zijn vrouw afreizen naar Marokko. Omdat hun eerste kindje in april wordt verwacht, is dat de laatste keer dat Meghan mag vliegen. Voor haar Britse vrienden vindt daar volgens de laatste berichten ‘een kleinere bijeenkomst’ plaats.