74-jarige Susan Sarandon hoopt om opnieuw een partner te vinden: “Man of vrouw, dat maakt niet uit”

“Ik zou graag een reismaatje willen hebben", zegt ze in People. “Man of vrouw, dat maakt niet uit, net zoals leeftijd niet uitmaakt. Maar ik zou wel graag iemand vinden die klaar is voor een avontuur met een beetje attitude. Het moet ook iemand zijn die gepassioneerd is door iets en die het geweldig vindt wat hij of zij doet - wat dat ook is." En de Oscar-winnares vervolgt: “Ik denk dat mijn punt is dat ik best opensta voor alles. Maar ik weet het niet. Door corona is het nu natuurlijk niet de beste situatie om te gaan daten en om iemand te vinden. Dus ik ben best gelukkig om samen met m'n kinderen herinneringen te maken."