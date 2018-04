7.700 euro nodig om Abel van ‘Allez Allez Zimbabwe’ over te vliegen, maar er is nog maar 241 euro ingezameld Peter Lanssens

02 april 2018

16u06

Bron: eigen berichtgeving 1 Showbizz 7.700 euro kost de repatriëring van het lichaam van Abel Muchenje, ex-deelnemer van het in 2004 populaire televisieprogramma ‘Allez Allez Zimbabwe’, naar zijn thuisland. Hij was één van de vijf jongens die Roger De Vlaminck in Vlaanderen lanceerde als veldrijder. Het leidde niet tot een profcarrière.

Abel (33), die in het West-Vlaamse Ooigem (Wielsbeke) woonde, overleed op maandag 26 maart, wellicht aan de gevolgen van een epilepsie-aanval. Sympathisanten, waaronder ex-deelnemers van ‘Allez Allez Zimbabwe’ zoals Jackson Vijarona uit het West-Vlaamse Wakken, startten enkele dagen geleden een crowdfunding om die repatriëring te bekostigen. Maar er is nog maar 241 euro ingezameld.

“Hoog tijd dus dat onze crowdfunding in de aandacht komt, want we zijn financieel zelf niet sterk genoeg om alles uit eigen zak te betalen”, zegt Jackson. “Abel is één van ons, hij moet terug in Zimbabwe raken. Zijn ouders willen dat hij daar begraven wordt, in de stad Bulawayo. Abel was een goeie kerel”, aldus Jackson.

Het lichaam van Abel is ondertussen gebalsemd. “Dat gebeurde afgelopen zaterdag, door een gespecialiseerde firma uit Zaventem”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V) van Wielsbeke. “Om de ontbinding tegen te gaan, zodat zijn repatriëring naar Zimbabwe mogelijk blijft. De gemeente schiet de kosten van die balseming (630 euro) voor.

Indien de repatriëring niet lukt, zal Abel een laatste rustplaats in Wielsbeke krijgen. Dat regelen we dan in samenspraak met het OCMW, een minimale dienst als uitvaart inbegrepen”, aldus Jan Stevens. Zijn lichaam ligt momenteel opgebaard bij begrafenissen Messiaen in Zwevegem. Abel werkte als magazijnier bij vorkheftruckbedrijf Thermote & Vanhalst in Waregem.

Wie wil doneren voor zijn repatriëring: www.gofundme.com/abel039s-body-repatriation-to-zim.