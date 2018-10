7.000 luxewagens en een harem seksslavinnen: de exuberante levensstijl van sultan Hassanal Bolkiah SD

18 oktober 2018

10u57

Bron: VRT NWS/ Vanity Fair 8 Showbizz Hoog bezoek vandaag in Brussel: niemand minder dan sultan Hassanal Bolkiah van Brunei komt langs om deel te nemen aan het ASEM, een topontmoeting tussen leiders van Azië en Europa. Rond het steenrijke staatshoofd hangt een waas van mysterie en controverse. Een blik in zijn exuberante levensstijl.

Hassanal Bolkiah is geboren op 15 juli 1946 en is sinds 4 oktober 1967 het staatshoofd van Brunei, een ministaat in Zuid-Oost-Azië die volledig door Maleisië is omringd. Behalve sultan is hij premier, minister van Defensie en minister van Financiën. Ook is hij de eigenaar van de orchester Collection, een groep luxueuze hotels in Europa en in de VS.

In de jaren 90 werd Bolkiah door Bill Gates van de troon gestoten als rijkste man ter wereld. Toch beschikt hij nog steeds over een astronomisch hoog fortuin. Tien jaar geleden stond de teller volgens Forbes op 20 miljard dollar (ruim 17 miljard euro). Dat fortuin heeft hij onder meer te danken aan de grote reserves olie en gas, wat voor een hoge welvaart zorgt in het land. Gezondheidszorg en onderwijs zijn er gratis, en belastingen vrijwel onbestaande.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Bolkiah zette in 2014 kwaad bloed toen hij de sharia invoerde. Die maakte onder meer de doodstraf mogelijk en bracht LGBT-rechten in het gedrang. Beroemdheden als Richard Branson en Stephen Fry riepen prompt op niet langer in zijn hotels te logeren.

Istana Nurul Iman

Het is geen geheim dat Bolkiah zijn geld graag laat rollen. Toen hij in 1984 de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk verklaarde, trakteerde hij zichzelf op Istana Nurul Iman, een overdadig paleis met net geen 1.800 kamers. De residentie telt 257 badkamers, 5 zwembaden, een moskee, een bankethal met plaats voor 5.000 mensen en een garage ruim genoeg voor 110 wagens.

Zijn gehele wagenpark kan hij er echter niet in kwijt, want hij bezit maar liefst 7.000 luxewagens. Het zou onder meer gaan om 600 Rolls-Royces, ruim 300 Ferrari’s, 11 formule 1-bolides van McLaren, 6 Porsches en een groot aantal Jaguars. Bovendien maken topmerken voor hem wagens op maat die nergens anders zijn te verkrijgen. Daarnaast heeft hij ook een reeks privéjets ter beschikking. Zijn persoonlijke boeing 747-400 en Airbus 340-200 zijn binnenin met goud bezet.

Het is dan ook geen verrassing dat de sultan zich graag laat bedienen op reis. Daarvoor trommelt hij naar verluidt meer dan 100 man personeel op. Winkelen doet hij bij luxemerken als Armani en Versace, waar hij in het verleden al volledige voorraden kostuums in één klap opkocht.

Harem

De sultan houdt ook van vrouwen, en liefst zoveel mogelijk tegelijk. Het verhaal gaat dat de sultan samen met zijn broer “missionarissen” op pad stuurde om wereldwijd de mooiste vrouwen te verzamelen voor hun harem. In het verleden hebben verschillende van die vrouwen getuigd dat ze moesten dienen als seksslavin.

Officieel heeft Bolkiah 3 echtgenotes (gehad). In 1965 stapte hij een eerste keer in het huwelijksbootje met Pengiran Anak Saleha. Samen hebben ze 6 kinderen, onder wie kroonprins al-Muhtadee Billah. Bolkiah en Pengiran Anak Saleha zijn neef en nicht.

In 1982 nam Bolkiah een tweede echtgenote in huis met Hajah Mariam, een voormalige stewardess van Royal Brunei Airlines. Bij haar verwekte hij 4 kinderen vooraleer hij haar in 2003 aan de deur zette en al haar koninklijke titels afnam. Twee jaar later stapte Bolkiah in het huwelijksbootje met echtgenote nummer 3 met wie hij 2 kinderen kreeg. In 2010 liet hij zich scheiden. Ook die vrouw moest meteen al haar koninklijke titels afstaan.

