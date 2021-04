65ste editie van het Eurovisiesongfestival mag dan toch doorgaan met publiek

ShowbizzWe hebben er lang op moeten wachten, maar ondertussen is het nieuws eindelijk bevestigd. De 65ste editie van het Eurovisiesongfestival mag doorgaan met publiek. In totaal mogen er 3.500 mensen aanwezig zijn per show. Iedereen die komt kijken, moet wel een negatieve coronatest voorleggen.

Door de coronacrisis was er veel onduidelijkheid over de organisatie van het Eurovisiesongfestival. De kans zat er namelijk in dat het evenement zonder publiek zou doorgaan, maar ondertussen werd er bevestigd dat toeschouwers wel degelijk welkom zijn. Dat bevestigde minister Arie Slob aan De Telegraaf.

Per show mogen er in totaal 3.500 mensen binnen, maar voor ze in het Ahoy in Rotterdam binnen mogen, moeten ze wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Door de verschillende reisbeperkingen mogen wel alleen Nederlandse fans het evenement bijwonen. De beslissing kan verder nog ongedaan gemaakt worden als er opnieuw een stijging merkbaar is in de coronacijfers.

Proefevenement

Er mogen dan wel 3.500 mensen per show komen kijken, maar dat is niet zonder reden. Eerst en vooral mag iedereen natuurlijk volop genieten van het Songfestival, maar Fieldlab Evenementen gaat het evenement gebruiken als een soort van test. De Nederlandse regering wil zo uitzoeken of grotere evenementen weer op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden gehouden. Een tijdje geleden waren er ook al 5.000 mensen aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij de voetbalwedstrijd Nederland-Letland

“Wij zijn blij dat we bij het Eurovisiesongfestival opgedane kennis kunnen toepassen. We kunnen het onderzoek dat we eerder in vergelijkbare setting in de Ziggo Dome hebben gedaan, verder verdiepen en verbreden”, klinkt het bij Fieldlab. Hoe het onderzoek tijdens het songfestival precies gaat worden ingevuld, wordt de komende tijd vormgegeven.

