647.935 Vlamingen zien Victor Campenaerts uurrecord breken MC

17 april 2019

10u39 2 TV Straffe kijkcijfers voor wat eigenlijk een saai tv-uur was. Liefst 413.376 Vlamingen keken tussen 18 en 19 uur op Canvas naar de Merckxiaanse prestatie van Victor Campenaerts in Mexico. Op het ogenblik dat hij de magische grens van 55 kilometer doorbrak zaten zelfs 647.935 wielerfans mee te supporteren.

Later op de avond keken alweer 1.100.913 fans naar ‘Thuis’ op Eén. Het Champions League-feest op VIER was goed voor 301.759 kijkers. ‘Familie’ was op VTM goed voor 608.294 kijkers. De laatste aflevering van ‘Rond de Noordzee’ haalde 961.666 kijkers. ‘Van Gils & Gasten’ eindigde later op de avond met 420.898 kijkers.