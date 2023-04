60-jarige Demi Moore verbluft fans met nieuwe foto’s: “Ze veroudert precies niet”

Celebrities ‘Love is Blind’-fans maken zich zorgen om kandidaat: “Zijn ogen staan wijd open en zijn kaken gaan alle kanten op”

‘Love is Blind’-fans zijn bezorgd om oud-kandidaat Shayne Jansen. De realityster ging live op zijn Instagram om te praten met zijn fans, maar die vonden dat hij heel raar gedrag vertoonde. Jansen ziet er verward uit en is nauwelijks te verstaan. Zijn volgers reageren dan ook bezorgd op de video. “Wat is er aan de hand? Zijn ogen staan wijd open en zijn kaken gaan alle kanten op. Het lijkt wel alsof hij cocaïne heeft gesnoven.” Shayne heeft ondertussen al aangekondigd dat hij even van sociale media zal verdwijnen.