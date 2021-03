55-jarige Pat Krimson nu al opgeroepen voor vaccinatie: “En dat is géén vergissing”

Dat de 55-jarige Pat Krimson al een uitnodiging had gekregen om zich te laten vaccineren, ging er bij een hoop mensen niet in. “Er waren heel wat positieve reacties, maar ook mensen die jaloers reageerden", vertelt de muzikant in ‘De Wereld Vandaag’. “Dat zij nog niet mochten gaan terwijl ze een stuk ouder waren of in de zorg werkten. Sommige mensen zeiden zelfs: ‘Bekende Vlamingen mogen weer eerst gaan.' Hele rare reacties, ik had dat helemaal niet verwacht.” De dj geeft aan dat hij zelf verrast was toen hij de brief in de bus kreeg. “Ik wist ook totaal niet waarom ik die uitnodiging al gekregen had. Ik dacht eerst nog dat het te maken had met mijn achternaam, Claesen. ‘Da’s met een C, dat zal vooraan zitten’, dacht ik.”

Geen vergissing

Daarom besloot hij zelf om op onderzoek uit te gaan. “De uitleg is eigenlijk heel simpel", klinkt het. “Er is een groep van 55-plussers die nu wordt ingeënt. Maar die mensen mochten het AstraZeneca-vaccin vorige week niet krijgen. Die vaccins waren wel voorradig, dus die mochten ze enkel uitdelen aan mensen van 55 jaar of lager. Ik was blijkbaar de oudste van die groep (de muzikant wordt in april 56, red.). Het is dus geen vergissing, en heeft ook niets te maken met het feit dat ik artiest ben of een ziekte zou hebben.”

Vanaf vandaag mogen ook 55-plussers het AstraZeneca-vaccin krijgen, maar dat verandert niets aan de situatie van Pat Krimson. “Ik had de uitnodiging al in de bus gekregen en heb me dus ook aangemeld. Je kan je vaccin ook niet weggeven", zegt hij. “Ik heb dat nagevraagd. Het is met een persoonlijke code, dus dat is geen optie. Dus ik ga gewoon volgende week om mijn spuitje.” Het wordt meteen een bijzondere dag, want die vrijdag speelt 2Fabiola ook voor het eerst weer in het Sportpaleis, in de livestream van Miguel Wiels. “Die dag worden we dus ook nog getest om te kijken of ik besmet ben of niet. Een spuitje, een test én terug optreden. Het wordt een hoogdag."

