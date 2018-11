50 uur werkstraf voor ‘Temptation’-verleidster Yana DBJ

21 november 2018

14u24

Bron: Nieuwsblad 1 Showbizz Yana Daems, die dit jaar als verleidster deelnam aan ‘Temptation Island’, is door de rechtbank van Brugge veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur voor het stelen van een handtas. Die straf kreeg ze nadat ze eerder, bij verstek, was veroordeeld tot vier maanden cel. Tegen die werkstraf kan de ex-verleidster nog in beroep gaan.

De diefstal van de handtas dateert van 29 december 2016. De rondborstige blondine ging toen met een vriendin op stap en de wijn vloeide rijkelijk, waarna de twee besloten hun avond verder te zetten in een Oostends café. Daar stootte Yana op een kennis van vroeger. Na een flink avondje stappen vertrok de kennis eerst huiswaarts en toen ook Yana naar huis wilde gaan, zag ze een zwarte handtas op de grond liggen en nam die mee naar buiten. Een bewakingscamera legde alles vast.

Website voor prostituees

Yana Daems nam de handtas mee als vergeldingsactie, de kennis had haar immers op een website voor prostituees gezet. “Mijn cliënte dacht dat het de handtas was van haar vriendin”, pleitte de advocaat van Daems Omar Souidi. “Die stond buiten op haar te wachten. Toen ze buiten vaststelde dat het de tas van de kennis was, besloot ze de tas uit te gieten en weg te gooien. Dat was allesbehalve sympathiek maar mijn cliënte had nog een eitje te pellen met die dame. Enkele jaren geleden plaatste zij namelijk een foto van mijn cliënte op de prostitutiewebsite Redlights.be. En dat was mijn cliënte niet vergeten. Maar een diefstal in de juridische zin van het woord was dit niet. Het bedrieglijk opzet ontbrak.”

Daems kwam tijdens de pleidooien ook persoonlijk haar spijt betuigen. “Het was zeker niet oké van mij om dat te doen”, zei ze. “Ik had die tas gewoon terug naar binnen moeten brengen van zodra ik doorhad dat ze niet van mijn vriendin was. Het spijt me echt.” Haar berouw kon echter niet baten. De rechter veroordeelde Yana Daems woensdag opnieuw voor diefstal, maar herleidde de bestraffing van vier maanden effectieve celstraf naar 50 uur werkstraf. De blondine kan nog beroep aantekenen tegen haar veroordeling.