50 jaar dierenarts, maar ‘The Incredible Dr. Pol’ denkt niet aan stoppen: “Al lukt 300 koeien per dag onderzoeken niet meer”

Muziek "Koffiekoe­ken op zaterdag­och­tend en bief­stuk-friet in de namiddag": het Sportpa­leis maakt zich klaar voor 24 UUR LIVE

11 maart Er klinkt weer muziek in het Sportpaleis. Van muzikanten die soundchecken en technici die de microfoons klaarzetten tot de cateraar die zich over zijn menu buigt. Alles wordt in gereedheid gebracht voor 24 UUR LIVE, de show die de concerttempel morgen en zaterdag doet ontwaken na een winterslaap van één jaar. "We gaan 24 uur knallen en rijden nadien nog zingend naar huis ook. Zó hard hebben wij onze muziek gemist."