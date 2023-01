50 Cent en Eminem slaan handen in elkaar en maken tv-serie rond ‘8 Mile’: “Het wordt groots”

Celebrities Woonplaats prins Harry en Meghan én Ellen DeGeneres geteisterd door overstro­min­gen: “Dit is waanzin!”

In de Californische stad Montecito moeten inwoners evacueren voor hevige overstromingen. Montecito is de woonplaats van prins Harry en Meghan, alsook van Ellen DeGeneres. Die laatste deelde een filmpje op haar socials waarbij ze aan een gutsende rivier achter haar huis staat. “Dit is waanzin, Moeder Natuur is duidelijk niet blij met ons”, aldus Ellen. Ook in Santa Barbara worden mensen gevraagd zich schuil te houden voor de storm.

12:22