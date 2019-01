5 redenen waarom we de Britten zo geweldig vinden Joeri Vlemings

15 januari 2019

14u46 0 Showbizz De Britten willen zich op 29 maart afscheuren van de Europese Unie. Dat beslisten de eigenzinnige eilandbewoners 2,5 jaar geleden tijdens het brexit-referendum met een erg krappe meerderheid van 51,9 procent. Pijnlijk voor die andere helft van het VK én voor vele Europeanen, die de Britten vaak gewéldig vinden. En wel hierom: humor, muziek, James Bond, het koningshuis en voetbal.

Ze rijden er links, drinken hun bier lauw en zonder kraag. Er loopt een Kanaal tussen de Britse eilanden en het Europese vasteland. Water dat figuurlijk altijd al diep bleek, maar op 23 juni 2016 ook echt té diep, althans voor een nipte meerderheid van Britse brexit-kiezers. De rest van Europa keek machteloos toe en mijmert vandaag nog na over wat de eilandbewoners toch zo speciaal maakt. Zoals Britse humor, The Beatles en The Stones, voetbal, The Queen, de pubs, James Bond. Een onvolledig lijstje, maar wát voor een.

Humor

“The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter”, zei Winston Churchill (1874-1965). Het beste argument tegen democratie is een gesprek van vijf minuten met een gemiddelde kiezer. Ironie, sarcasme en zelfspot zijn enkele kenmerken van Britse humor.

Vanaf 1969 kreeg de tv-kijker er grote doses van ingelepeld met de komisch-satirische reeks Monty Python’s Flying Circus. Tijdloze, absurde sketches als die van de dode papegaai, het Ministerie van rare loopjes en de Spaanse inquisitie zijn nog altijd een inspiratie voor would-be comedians aan de toog. De zeskoppige bende van Monty Python maakte daarnaast ook vijf hilarische films. Lid John Cleese werd vanaf 1975 zelf nog populairder door de BBC-reeks Fawlty Towers, waarin hij de rol van Basil Fawlty vertolkte, een opvliegende hoteleigenaar die erop los blundert.

Al even legendarisch is de satirisch-historische serie rond Blackadder uit de jaren 80, met Rowan Atkinson in de hoofdrol. Er werden vier seizoenen en in totaal 24 afleveringen ingeblikt. Elk seizoen speelt zich af in een ander belangrijk geschiedkundig tijdperk. Komiek Rowan Atkinson kennen we natuurlijk ook als de onnavolgbare Mr. Bean.

The Queen en James Bond

De Britse humor is een begrip op zich geworden, onlosmakelijk verbonden met de specifieke cultuur van Groot-Brittannië. In die mate dat zelfs koningin Elizabeth II zich in 2012 liet verleiden tot een hoofdrol naast Daniel ‘James Bond’ Craig in een filmpje voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Op 86-jarige leeftijd sprong The Queen uit een helikopter, samen met agent 007. James Bond, nog zo’n succesvol Brits exportproduct, met de bijhorende titelsongs, zoals de hit ‘Skyfall’ van Adele.

Het Britse koningshuis is uniek in de wereld. Met de typerende humor, maar ook met drama’s zoals de dood van de geliefde prinses Lady Di. Begin jaren 80 veroverde ze het hart van prins Charles en vervolgens, als prinses van Wales, ook dat van miljoenen landgenoten. Maar het sprookje draaide uit op een tragedie: de dood van Diana Spencer op 31 augustus 1997 na een zwaar auto-ongeval in Parijs. Opnieuw is muziek niet ver weg: niemand minder dan Elton John bracht een pakkende ode aan de overleden prinses op haar begrafenis.

Haar ex, prins Charles, is al decennialang kroonprins en wacht al die jaren op de troon, waarop tot vandaag zijn 92-jarige moeder zit.

Prinsen William en Harry treden de laatste jaren meer en meer in het voetlicht. Beide zonen van Diana en Charles zijn inmiddels gehuwd, wat naar verluidt tot nieuwe intriges aan het hof leidt, onder meer tussen hun respectievelijke echtgenotes Kate Middleton en de Amerikaanse Meghan Markle. Maar de Britten hebben doorgaans een bijzondere band met hun koningshuis.

Muziek

Wie aan Engeland denkt, denkt onvermijdelijk ook aan muziek en kan niet voorbij The Beatles en de Stones. The Rolling Stones lanceerden hun carrière in 1962 en zijn vandaag nog altijd actief. Hun hits zijn talloos: Satisfaction, Paint It Black, Ruby Tuesday, Angie... Mick Jagger en Keith Richards zijn er als boegbeelden al sinds het begin bij. Dat is bijna 57 jaar, onwaarschijnlijk.

Minder lang duurde het liedje van die andere megapopulaire band uit Engeland, meer bepaald uit Liverpool: The Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr maakten als leden van een van de meest invloedrijke bands ooit onvergetelijke muziek tussen 1960 en 1970. Hun platenverkoop wordt geschat op meer dan 600 miljoen exemplaren wereldwijd. In tien jaar tijd lieten ze een onvergelijkbare indruk na met bekende oorwurmen als I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Yesterday, Michelle, Yellow Submarine, Lucy in the Sky with Diamonds, All You Need Is Love, Hey Jude, Let It Be, Help!, Penny Lane, In My Life en Strawberry Fields Forever.

De Britse pop- en (art) rockscene stopt uiteraard niet bij de twee fenomenale superformaties. Pink Floyd mag mee aanschuiven op het podium. Maar ook The Who, The Kinks, Small Faces, Status Quo, Van Morrison en Led Zeppelin zijn niet van de minsten. De opsomming is echt eindeloos. Of Joy Division, Madness, The Smiths en Queen. Vergeten we ook de ruziemakende broertjes Gallagher niet, die met Oasis in de jaren 90 en 2000 erg hoge toppen scheerden, hoorbaar schatplichtig aan The Beatles, maar al even tijdloos. Suede, Pulp, Blur, Radiohead, PJ Harvey, The Verve, noem maar op. En sinds 2008 kennen we natuurlijk ook allemaal ene Adele, nog altijd maar 30. En in 2011 liet Ed Sheeran van zich horen.

Voetbal

Supertalent Adele is geboren in Tottenham en dat brengt ons naadloos bij het voetbal en nog andere sporten. Van cricket - al dan ontstaan in Engeland maar toch erg Brits in de huidige vorm - kwam voetbal, waaruit ook rugby ontstond. Geen voetballiefhebber die de sport niet associeert met Engeland. Het laatste decennium vonden bovendien heel wat Belgische toppers onderdak in de befaamde Premier League. En het Wembleystadion is heilige grond, sinds 1993 ook voor Royal Antwerp FC dat er toen de Europacup II-finale tegen Parma speelde. Het stadion verwelkomde overigens ook al heel wat van de genoemde artiesten, zowel voor als na de verbouwingen van 2007. En in 2020 worden onze Rode Duivels er natuurlijk Europees kampioen, toch?

De brexit - als die er straks komt - zal alleszins geen definitief afscheid betekenen van al het moois dat de Britten ons in het verleden al boden en in de toekomst nog zullen bieden. Daar zullen we van kunnen blijven genieten. Gelukkig maar.