5 dingen die u niet wist over 'The Passion of the Christ' EDA

01 april 2018

11u20

Bron: Q2 1 Showbizz Vanavond programmeert Q2 voor Pasen de Oscargenomineerde film 'The Passion of the Christ'. Daarin worden de laatste 12 uren van Jezus getoond. Regisseur Mel Gibson bracht in de gecontesteerde film een mooie cast samen, waaronder Jim Caviezel als Jezus Christus en Monica Bellucci als Maria Magdalena, maar voor cast en crew waren de opnames vaak ook echt een lijdensweg: 5 weetjes!

1. Jim Caviezel raakte echt gewond tijdens de opnames

Jim Caviezel moest tijdens de opnames een kruis van ongeveer 60kg dragen. Wanneer het op zijn schouder werd gezet om de scène te filmen, ging het mis waardoor hij een schouderblessure opliep. Die scène hebben ze in de film laten zitten, ondanks zijn ‘verwonding’. De pijn die op Jims gezicht is af te lezen tijdens zijn tocht met het kruis, is dus echt.

2. Assistent-regisseur Jan Michelini werd geraakt door bliksem op de set

Tijdens de opnames werd Jan Michelini, de rechterhand van Mel Gibson, maar liefst twee keer geraakt door de bliksem. Gelukkig heeft hij er niets aan overgehouden. Het doet ook de ronde dat Jim Caviezel werd geraakt terwijl hij aan het kruis hing, maar dat werd nooit bevestigd.

3. Jim Caviezel werd per ongeluk geraakt met de zweep

Tijdens het opnemen van de scène waarin Jezus gegeseld wordt, werd Jim Caviezel twee keer geraakt door de zweep, per ongeluk natuurlijk. De tweede zweepslag zorgden er zelfs voor dat hij zijn handen uit de handboeien wrong van de pijn, waardoor hij zijn pols zwaar verwondde. De zweepslagen die Jim uiteindelijk raakten, zitten nog steeds in de film. Aan de hand van zijn gezichtsuitdrukking kunnen de kijkers zien wanneer de zweepslagen hem wel degelijk raken.

4. Een deel van de cast en crew werd christen

Door hun ervaringen tijdens de opnames van de film, bekeerden enkele cast- en crewleden zich tot het christendom nadat de film werd uitgebracht. Eén van die mensen is acteur Luca Lionello, die de rol van Judas vertolkt in de film.

5. Oorspronkelijk geen muziek in de film

Mel Gibson wilde oorspronkelijk geen muziek gebruiken in de film. Uiteindelijk hebben ze het toch gedaan. De muziek kreeg zelfs een Oscarnominatie voor ‘Best Musical Original Score’ in 2005.

'The Passion of the Christ', zondagavond, 20.35 uur op Q2