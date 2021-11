43.000 euro voor een etentje, en voor die prijs steekt de chef het vlees in je mond

Vorige week is Romelu Lukaku er nog geweest. “My brother”, noemde Salt Bae de voetballer op Instagram, al komen ze dan toch duidelijk ‘from another mother’. Op foto’s is te zien hoe Lukaku probeerde te imiteren hoe Salt Bae (zijn echte naam is Nusret Gökçe) zout op zijn biefstukken strooit. Dat heet: niet ordinair schudden met het vatje, maar een ingestudeerde en typerende werpbeweging die nonchalante cool moet uitstralen, het zout glijdt langs de elleboog. Ook Kevin De Bruyne ging al naar het kunstje kijken in Dubai, Salt Bae noemde hem toen “The boss” - een bezoek aan deze restaurateur is een krik onder elk ego. Thibaut Courtois is nog een fan, zoals veel voetballers, Wayne Rooney zat twee weken geleden aan tafel. Bezoekjes die Salt Bae meteen op sociale media zet, want het is een man die zijn public relations uitstekend weet te verzorgen.