40 jaar na 'Grease': Olivia Newton-John, de eigenzinnige publiekslieveling met ontelbare kopzorgen

IB

06 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Olivia Newton-John werd vorige week zeventig, maar voor velen blijft ze de speelse Sandy uit de iconische film 'Grease'. Achter haar eeuwige glimlach gaat een leven vol drama schuil. Deze week krijg je deel 1 van haar verhaal te lezen.

Zet Olivia Newton-John en John Travolta veertig jaar na hun musicalfilm 'Grease' in één kamer, en hun chemie is nog altijd - jawel - electrifying. De reünie die afgelopen augustus plaatsvond en waarbij John en Olivia het publiek speciaal voor het jubileum van de film zelfs op een Sandy en Danny-dansje trakteerden, bewees eens te meer dat oprechte vriendschap in de o zo oppervlakkige filmwereld nog wel degelijk bestaat. Het iconische filmkoppel is er de voorbije jaren altijd voor elkaar geweest, in goede en slechte tijden. "Olivia is een spectaculaire vrouw", weet Travolta. "Het is moeilijk om niet van haar te houden. Als je samen zo’n bliksemsnel succes meemaakt en dat succes nooit meer overtroffen wordt, dan heb je sowieso een band voor het leven. Huwelijken, geboortes, overlijdens, een scheiding: we deelden al onze hoogte- en dieptepunten." In het geval van Olivia waren er van die laatste helaas veel te veel. Drie keer kreeg ze het verdict kanker en op dit eigenste moment is ze nog altijd herstellende van kankercellen die in 2017 in haar onderrug ontdekt werden. Daarnaast waren er natuurlijk ook de bekommernissen om haar enig kind, Chloe, die jarenlang met allerlei verslavingen kampte. En er was haar scheiding van Chloe’s vader Matt en de mysterieuze verdwijning van haar ex-partner Patrick. Een leven vol kopzorgen is dus haar deel. En toch, voor Olivia is een dag niet gelachen een verloren dag.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN