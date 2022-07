‘40-45' stopt: meest succesvolle Vlaamse musical ooit vanaf 6 augustus in de bioscoop

Vlaamse klasse: Emma Bale surft op hartzeer uit het verleden en piekt op dagdromen over haar grote liefde

In het maagdelijk wit. Maar een maagd is Emma Bale - ook al is ze amper 22 - niet meer op de heilige grond van Werchter. Stond ze hier in 2018 op het allerkleinste podium, The Slope, is vandaag KluB C zelfs te klein. 14.000 harten ingepakt, warmpjes vertroeteld en terug het festivalpark ingestuurd met een ‘la vie en rose’ mentaliteit.

17:11