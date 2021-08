4 maanden na zijn zwaar motorongeval: Junior Planckaert zet eerste stappen zonder krukken

Muziek Mauro keert (even) terug naar dEUS

17 augustus In 2018 kondigde dEUS aan met Bruno De Groote een nieuwe gitarist gevonden te hebben, die Mauro Pawlowski zou vervangen. Drie jaar lang was hij de man die warmte bracht in de klanken van de Belgische rockband, maar door een beroerte werd de samenwerking vorig jaar abrupt stopgezet. Dat laat dEUS zelf weten via Instagram. Zijn vervanger? Mauro Pawlowski, die voor de komende shows zijn terugkeer maakt naar de band.