4 kinderen in een jaar tijd en dat bij 3 verschillende vrouwen: Nick Cannon wordt straks voor 7de keer papa

Een tijdje geleden hintte Alyssa al op een zwangerschap door een foto van haar buik te delen waarbij ze “Zen S. Cannon” schreef. Kort daarna verwijderde ze het kiekje weer, wat bij haar volgers flink wat vragen opriep. Maar het 27-jarige model is dus effectief in verwachting. Op zondag 20 juni, Vaderdag in de Verenigde Staten, deelde Alyssa een foto waarop haar bolle buik goed te zien is op sociale media.

Zevende kind

Het kleintje wordt het zevende kind voor de 40-jarige Amerikaanse presentator en comedian. Daarnaast wordt het ook zijn vierde kind in amper twaalf maanden tijd. Afgelopen week beviel dj Abby De La Rosa van de tweeling Zion en Zillion. En in januari kwam Powerful Queen (ja, je leest het goed), zijn dochtertje samen met model Brittany Bell, ter wereld. Samen hebben ze ook een zoon, Golden (5). Met zijn ex-vrouw Mariah Carey deelt hij de 10-jarige tweeling Monroe en Moroccan.

In een recent interview met het Amerikaanse magazine ‘People’ vertelde Cannon nog hoe het is om samen met Mariah hun twee kinderen op te voeden. “Ook al zijn we niet meer samen: we laten aan elkaar zien dat we nog steeds van elkaar houden en daarmee willen we een voorbeeld zijn voor onze kinderen.”