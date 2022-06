4 dagen Werchter, 4 dagen Pukkelpop, 1 dagje Dranouter en 1 avondje Lokerse Feesten, inclusief eten en drinken: wat kost dat nu? Wij maakten de rekening

Celebrities Will Smith plant zijn comeback na Os­car-hei­sa: “Mensen zijn het al vergeten”

Het was even bang afwachten welke wending Will Smiths (53) carrière zou nemen na het Oscar-incident. De uitbarsting van de acteur tegenover comedian Chris Rock kon op heel wat (media)aandacht rekenen. De reacties en meningen waren dan ook verdeeld. Maar nu de storm wat ging liggen, zet Will zich volgens een insider schrap voor een fameuze comeback.

13 juni