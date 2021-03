37 bekende LGBTQ+-mensen aan het woord: “Zwijg niet als je homohaat ziet”

Christophe Ramont (39), bekend van ‘Blind Getrouwd’

“Ik ben niet angstig. Zelfs niet toen er in mijn eigen stad, Gent, twee homojongens in elkaar geslagen werden. Soms voel ik me wel op m’n ongemak, zoals vorig jaar in Polen, toen ik mijn ex-lief Carl een knuffel gaf en de eigenares van het restaurant waar we zaten, naar buiten stormde. Of we een probleem hadden, vroeg ze ons. Normaal ben ik erg mondig, maar toen stond ik met mijn mond vol tanden. Ik schrik ervan hoe je aangesproken wordt op ‘anders’ zijn, terwijl ik veronderstel zoals alle anderen te zijn. Elke keer opnieuw geloof ik in een wereld waarin het niet meer uitmaakt wie ik ben, maar dan gebeurt er toch weer iets. We kunnen als community voor onszelf opkomen, maar we hebben ook wat hulp nodig. Ik hoop dat iedereen een pak mondiger wordt. In een hoekje zitten en zwijgen: da’s niet oké.”